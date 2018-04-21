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Абэ направил подношение в «милитаристский» храм Ясукуни
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Абэ направил подношение в «милитаристский» храм Ясукуни 

РИА Новости 2 часа назад
ТОКИО, 21 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил подношение в храм Ясукуни в Токио, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом, но воздержался от личного посещения.
По информации агентства Киодо, Абэ направил в храм Ясукуни, где в субботу стартовал трехдневный весенний фестиваль, ритуальное подношение «масакаки» в виде декорированной ветви дерева сакаки, которое в синтоизме почитается как священное дерево.
Ежегодные посещения храма официальными лицами и политиками Японии воспринимается в странах Азии как проявление милитаризма. В Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллионов солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
В декабре 2103 года Синдзо Абэ посетил Ясукуни, что стало первым визитом премьера в этот храм с 2006 года (последним премьер-министром, который совершал паломничество в храм Ясукуни, был Дзюнъитиро Коидзуми). Визит Абэ в храм тогда резко осудили представители КНР и Южной Кореи. В самой Японии это также вызвало неоднозначную реакцию со стороны представителей различных политических партий.
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