Абэ направил подношение в «милитаристский» храм Ясукуни

По информации агентства Киодо, Абэ направил в храм Ясукуни, где в субботу стартовал трехдневный весенний фестиваль, ритуальное подношение «масакаки» в виде декорированной ветви дерева сакаки, которое в синтоизме почитается как священное дерево.

Ежегодные посещения храма официальными лицами и политиками Японии воспринимается в странах Азии как проявление милитаризма. В Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллионов солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.