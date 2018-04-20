Южная Корея и КНДР установили прямую линию связи между лидерами

Южная Корея и КНДР установили прямую телефонную линию экстренной связи между лидерами двух государств, передаёт агентство «Рёнхап».

Как отмечает агентство, лидеры, вероятнее всего, проведут телефонный разговор перед личной встречей, запланированной на 27 апреля. Саммит Мун Чжэ Ина и Ким Ына пройдёт в демилитаризованной зоне.