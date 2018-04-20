Ещё
Южная Корея и КНДР установили прямую линию связи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южная Корея и КНДР установили прямую линию связи между лидерами 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Южная Корея и КНДР установили прямую телефонную линию экстренной связи между лидерами двух государств, передаёт агентство «Рёнхап».
Сообщается, что связь установлена между Чхонвадэ (резиденцией южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Сеуле) и Комиссией по государственным делам в Пхеньяне, возглавляемой лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как отмечает агентство, лидеры, вероятнее всего, проведут телефонный разговор перед личной встречей, запланированной на 27 апреля. Саммит Мун Чжэ Ина и Ким Ына пройдёт в демилитаризованной зоне.
Также готовится встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Комментируя переговоры между Сеулом и Пхеньяном, он заявил, что «дал им своё благословение на то, чтобы прекратить войну».
RT на русском: последние новости
Япония заявила России протест из-за учений на Курилах Южная Корея и КНДР установили прямую линию связи между лидерами Трамп назвал число возможных мест для переговоров с лидером КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США174
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300339
Первый легальный бордель открывается в России355
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть21
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой85
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
27:01
В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций
США Политика
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника
Экономика Политика
05:59
Тулеев просит отменить митинг в Кемерово в день похорон
Политика Пожары
01:19
Путин проведет совещание по военному строительству
Политика Армия
02:56
Посещение Кремля в мае ограничат
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение