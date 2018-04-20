КНДР и Южная Корея установили прямую линию связи для глав двух государств

КНДР и Южная Корея установили прямую телефонную линию экстренной связи между главами двух корейских государств. Об этом сообщает информагентство Республики Корея Yonhap News.

"Сегодня завершили установление исторической линии прямой связи между (лидерами — прим. «РГ») Южной Кореи и КНДР. Тестирование было проведено между 15.41 и 16.19 по местному времени (09.41 и 10.19 мск)", — приводит Yonhap News представителя администрации южнокорейского лидера.

Как сообщается, сбоев в работе линии к настоящему времени не зафиксировано.

Линия установлена в преддверии запланированной на 27 апреля встречи в демилитаризованной зоне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном

Напомним, что последний раз встреча глав КНДР и Республики Корея была организована 11 лет назад — в октябре 2007 года.