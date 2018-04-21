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Делегация из КНДР приедет на ВЭФ-2018 во Владивосток
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Делегация из КНДР приедет на ВЭФ-2018 во Владивосток 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. Делегация КНДР примет участие в четвертом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает администрация края по итогам встречи замминистра экономических дел КНДР Ли Гван Гына и врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.
"Замминистра внешнеэкономических дел КНДР также рассказал о планах открытия в Приморском крае Корейского торгового дома, «пригодного как для открытия выставки корейских товаров, так и осуществления торговых расчетов». Ли Гван Гын отметил, что «заложить фундамент» этой работы и провести выставку товаров производства Северной Кореи планируется в рамках четвертого Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре. Делегация КНДР примет участие в работе ВЭФ–2018", — говорится в сообщении.
Глава Приморья приветствовал намерения северокорейской стороны и подтвердил готовность развивать торговое и экономическое сотрудничество с КНДР, культурные и туристские обмены, добавили в администрации.
ВЭФ пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. На ВЭФ-2017 также присутствовала делегация из КНДР.
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