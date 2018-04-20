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Лавров: КНДР за отказ от ядерной программы захочет гарантий безопасности
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Лавров: КНДР за отказ от ядерной программы захочет гарантий безопасности
РИА Новости
1 час назад
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РИА НОВОСТИ
.
КНДР
ЗА ОТКАЗ ОТ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАХОЧЕТ НЕПРОБИВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ХОТЯ ПОКА НЕПОНЯТНО В КАКОМ ВИДЕ —
ЛАВРОВ
РИА НОВОСТИ
Полный текст интервью с Сергеем Лавровым читайте на сайте РИА Новости >>
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