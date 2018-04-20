Всемирная конференция обрабатывающей промышленности-2018 пройдет в мае в провинции Аньхой 

Пекин, 20 апреля /Синьхуа/ — Всемирная конференция обрабатывающей промышленности-2018 пройдет 25-27 мая в городе Хэфэй — административном центре провинции Аньхой /Восточный Китай/.
Заместитель председателя правительства провинции Чжоу Сиань на устроенном Пресс-канцелярией Госсовета КНР брифинге сообщил, что в ходе конференции будут проведены форумы на такие темы, как интеллектуальные производства, искусственный интеллект, развитие передовой обрабатывающей промышленности и др. На конференции будет представлено свыше 1000 проектов сотрудничества.
Организаторами конференции выступают Глобальный альянс малых и средних предприятий, Организация ООН по промышленному развитию, Китайское народное общество дружбы с заграницей и народное правительство провинции Аньхой. -0-