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Рисунки китайских школьников к Международному дню Земли
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Рисунки китайских школьников к Международному дню Земли 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Приближается Международный день Земли, и во многих школах Китая проводятся специальные акции, в рамках которых ребята рисуют рисунки на тему защиты окружающей среды и заботы о родной планете. Фотографии Синьхуа
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Приближается Международный день Земли, и во многих школах Китая проводятся специальные акции, в рамках которых ребята рисуют рисунки на тему защиты окружающей среды и заботы о родной планете. Фотографии Синьхуа
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Приближается Международный день Земли, и во многих школах Китая проводятся специальные акции, в рамках которых ребята рисуют рисунки на тему защиты окружающей среды и заботы о родной планете. Фотографии Синьхуа
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Приближается Международный день Земли, и во многих школах Китая проводятся специальные акции, в рамках которых ребята рисуют рисунки на тему защиты окружающей среды и заботы о родной планете. Фотографии Синьхуа
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Приближается Международный день Земли, и во многих школах Китая проводятся специальные акции, в рамках которых ребята рисуют рисунки на тему защиты окружающей среды и заботы о родной планете. Фотографии Синьхуа
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