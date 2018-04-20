Рисунки китайских школьников к Международному дню Земли

Пекин, 19 апреля / Синьхуа / — Приближается Международный день Земли, и во многих школах Китая проводятся специальные акции, в рамках которых ребята рисуют рисунки на тему защиты окружающей среды и заботы о родной планете. Фотографии Синьхуа

Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Приближается Международный день Земли, и во многих школах Китая проводятся специальные акции, в рамках которых ребята рисуют рисунки на тему защиты окружающей среды и заботы о родной планете. Фотографии Синьхуа

Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Приближается Международный день Земли, и во многих школах Китая проводятся специальные акции, в рамках которых ребята рисуют рисунки на тему защиты окружающей среды и заботы о родной планете. Фотографии Синьхуа

Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Приближается Международный день Земли, и во многих школах Китая проводятся специальные акции, в рамках которых ребята рисуют рисунки на тему защиты окружающей среды и заботы о родной планете. Фотографии Синьхуа

Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Приближается Международный день Земли, и во многих школах Китая проводятся специальные акции, в рамках которых ребята рисуют рисунки на тему защиты окружающей среды и заботы о родной планете. Фотографии Синьхуа