В Шанхае открылась 6-я Китайская международная импортно-экспортная ярмарка технологий

Шанхай , 19 апреля / Синьхуа / — 6-я Китайская международная импортно-экспортная ярмарка технологий открылась сегодня в экспоцентре Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center Шанхая /Восточный Китай/.

На ярмарке представлены такие новейшие технологии и продукты, как беспилотные автомобили, капсульные роботы, системы искусственного интеллекта, биологические медицинские препараты. Помимо этого, концентрация лучших научно-технических сил и инновационной продукции из Китая и зарубежных стран служит мощным импульсом развитию торговли технологиями, помогает ей преодолеть так называемый «последний километр».

Шанхай, 19 апреля /Синьхуа/ — 6-я Китайская международная импортно-экспортная ярмарка технологий открылась сегодня в экспоцентре Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center Шанхая /Восточный Китай/.

На ярмарке представлены такие новейшие технологии и продукты, как беспилотные автомобили, капсульные роботы, системы искусственного интеллекта, биологические медицинские препараты. Помимо этого, концентрация лучших научно-технических сил и инновационной продукции из Китая и зарубежных стран служит мощным импульсом развитию торговли технологиями, помогает ей преодолеть так называемый «последний километр».

Шанхай, 19 апреля /Синьхуа/ — 6-я Китайская международная импортно-экспортная ярмарка технологий открылась сегодня в экспоцентре Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center Шанхая /Восточный Китай/.

На ярмарке представлены такие новейшие технологии и продукты, как беспилотные автомобили, капсульные роботы, системы искусственного интеллекта, биологические медицинские препараты. Помимо этого, концентрация лучших научно-технических сил и инновационной продукции из Китая и зарубежных стран служит мощным импульсом развитию торговли технологиями, помогает ей преодолеть так называемый «последний километр».

Шанхай, 19 апреля /Синьхуа/ — 6-я Китайская международная импортно-экспортная ярмарка технологий открылась сегодня в экспоцентре Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center Шанхая /Восточный Китай/.

На ярмарке представлены такие новейшие технологии и продукты, как беспилотные автомобили, капсульные роботы, системы искусственного интеллекта, биологические медицинские препараты. Помимо этого, концентрация лучших научно-технических сил и инновационной продукции из Китая и зарубежных стран служит мощным импульсом развитию торговли технологиями, помогает ей преодолеть так называемый «последний километр».

Шанхай, 19 апреля /Синьхуа/ — 6-я Китайская международная импортно-экспортная ярмарка технологий открылась сегодня в экспоцентре Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center Шанхая /Восточный Китай/.

На ярмарке представлены такие новейшие технологии и продукты, как беспилотные автомобили, капсульные роботы, системы искусственного интеллекта, биологические медицинские препараты. Помимо этого, концентрация лучших научно-технических сил и инновационной продукции из Китая и зарубежных стран служит мощным импульсом развитию торговли технологиями, помогает ей преодолеть так называемый «последний километр».

Шанхай, 19 апреля /Синьхуа/ — 6-я Китайская международная импортно-экспортная ярмарка технологий открылась сегодня в экспоцентре Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center Шанхая /Восточный Китай/.

На ярмарке представлены такие новейшие технологии и продукты, как беспилотные автомобили, капсульные роботы, системы искусственного интеллекта, биологические медицинские препараты. Помимо этого, концентрация лучших научно-технических сил и инновационной продукции из Китая и зарубежных стран служит мощным импульсом развитию торговли технологиями, помогает ей преодолеть так называемый «последний километр».