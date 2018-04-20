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В Шанхае открылась 6-я Китайская международная импортно-экспортная ярмарка технологий
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В Шанхае открылась 6-я Китайская международная импортно-экспортная ярмарка технологий 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шанхай, 19 апреля /Синьхуа/ — 6-я Китайская международная импортно-экспортная ярмарка технологий открылась сегодня в экспоцентре Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center Шанхая /Восточный Китай/.
На ярмарке представлены такие новейшие технологии и продукты, как беспилотные автомобили, капсульные роботы, системы искусственного интеллекта, биологические медицинские препараты. Помимо этого, концентрация лучших научно-технических сил и инновационной продукции из Китая и зарубежных стран служит мощным импульсом развитию торговли технологиями, помогает ей преодолеть так называемый «последний километр».
Шанхай, 19 апреля /Синьхуа/ — 6-я Китайская международная импортно-экспортная ярмарка технологий открылась сегодня в экспоцентре Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center Шанхая /Восточный Китай/.
На ярмарке представлены такие новейшие технологии и продукты, как беспилотные автомобили, капсульные роботы, системы искусственного интеллекта, биологические медицинские препараты. Помимо этого, концентрация лучших научно-технических сил и инновационной продукции из Китая и зарубежных стран служит мощным импульсом развитию торговли технологиями, помогает ей преодолеть так называемый «последний километр».
Шанхай, 19 апреля /Синьхуа/ — 6-я Китайская международная импортно-экспортная ярмарка технологий открылась сегодня в экспоцентре Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center Шанхая /Восточный Китай/.
На ярмарке представлены такие новейшие технологии и продукты, как беспилотные автомобили, капсульные роботы, системы искусственного интеллекта, биологические медицинские препараты. Помимо этого, концентрация лучших научно-технических сил и инновационной продукции из Китая и зарубежных стран служит мощным импульсом развитию торговли технологиями, помогает ей преодолеть так называемый «последний километр».
Шанхай, 19 апреля /Синьхуа/ — 6-я Китайская международная импортно-экспортная ярмарка технологий открылась сегодня в экспоцентре Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center Шанхая /Восточный Китай/.
На ярмарке представлены такие новейшие технологии и продукты, как беспилотные автомобили, капсульные роботы, системы искусственного интеллекта, биологические медицинские препараты. Помимо этого, концентрация лучших научно-технических сил и инновационной продукции из Китая и зарубежных стран служит мощным импульсом развитию торговли технологиями, помогает ей преодолеть так называемый «последний километр».
Шанхай, 19 апреля /Синьхуа/ — 6-я Китайская международная импортно-экспортная ярмарка технологий открылась сегодня в экспоцентре Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center Шанхая /Восточный Китай/.
На ярмарке представлены такие новейшие технологии и продукты, как беспилотные автомобили, капсульные роботы, системы искусственного интеллекта, биологические медицинские препараты. Помимо этого, концентрация лучших научно-технических сил и инновационной продукции из Китая и зарубежных стран служит мощным импульсом развитию торговли технологиями, помогает ей преодолеть так называемый «последний километр».
Шанхай, 19 апреля /Синьхуа/ — 6-я Китайская международная импортно-экспортная ярмарка технологий открылась сегодня в экспоцентре Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center Шанхая /Восточный Китай/.
На ярмарке представлены такие новейшие технологии и продукты, как беспилотные автомобили, капсульные роботы, системы искусственного интеллекта, биологические медицинские препараты. Помимо этого, концентрация лучших научно-технических сил и инновационной продукции из Китая и зарубежных стран служит мощным импульсом развитию торговли технологиями, помогает ей преодолеть так называемый «последний километр».
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