Завершена сборка основного турбинного оборудования для первого реактора «Хуалун-1»

Чэнду , 19 апреля / Синьхуа / — Специалисты компании Dongfang Turbine сегодня закончили сборку и отправили заказчику 2 турбинных ротора низкого давления весом 280 тонн каждый для энергоблока №5 Фуцинской атомной электростанции /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай /.

Это значит, что сборка основного турбинного оборудования для неактивной зоны первого реактора «Хуалун-1» — самостоятельно разработанного Китаем ядерного реактора третьего поколения — полностью завершена.

Чэнду, 19 апреля /Синьхуа/ — Специалисты компании Dongfang Turbine сегодня закончили сборку и отправили заказчику 2 турбинных ротора низкого давления весом 280 тонн каждый для энергоблока №5 Фуцинской атомной электростанции /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/.

Это значит, что сборка основного турбинного оборудования для неактивной зоны первого реактора «Хуалун-1» — самостоятельно разработанного Китаем ядерного реактора третьего поколения — полностью завершена.