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Завершена сборка основного турбинного оборудования для первого реактора «Хуалун-1»
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Завершена сборка основного турбинного оборудования для первого реактора «Хуалун-1» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Чэнду, 19 апреля /Синьхуа/ — Специалисты компании Dongfang Turbine сегодня закончили сборку и отправили заказчику 2 турбинных ротора низкого давления весом 280 тонн каждый для энергоблока №5 Фуцинской атомной электростанции /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/.
Это значит, что сборка основного турбинного оборудования для неактивной зоны первого реактора «Хуалун-1» — самостоятельно разработанного Китаем ядерного реактора третьего поколения — полностью завершена.
Чэнду, 19 апреля /Синьхуа/ — Специалисты компании Dongfang Turbine сегодня закончили сборку и отправили заказчику 2 турбинных ротора низкого давления весом 280 тонн каждый для энергоблока №5 Фуцинской атомной электростанции /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/.
Это значит, что сборка основного турбинного оборудования для неактивной зоны первого реактора «Хуалун-1» — самостоятельно разработанного Китаем ядерного реактора третьего поколения — полностью завершена.
ИА Синьхуа: последние новости
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