Как эксперты оценивают визит директора ЦРУ Майка Помпео в КНДР?

Профессор Университета Хакуо Акио Такахата (Akio Takahata): «Цель — одним махом решить проблему ядерного разоружения КНДР»

Несмотря на то, что Помпео осуществил секретный визит в КНДР, будучи директором ЦРУ, неизвестно, что он планировал с точки зрения дипломатического протокола. Было бы понятно, если бы он направил подчиненного, которому доверяет, однако необычно, что в этот раз он поехал сам.

Скорее всего администрация Трампа рассчитывает одним махом урегулировать ядерную и ракетную проблему КНДР в ходе встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая должна состояться в мае или июне. По всей видимости, Вашингтон не хочет тянуть время.

Кроме того, возможно, американская сторона хочет проверить, применима ли к ядерному разоружению КНДР ливийская модель: тогда США за счет давления успешно заставили ливийского лидера Муаммара Каддафи избавиться от оружия массового поражения, включая ядерный арсенал.

И наоборот, КНДР специально тянет время, ведя переговоры и подчеркивая, что ядерное разоружение должно проходить поэтапно и параллельным курсом.

В конце марта Ким Чен Ын экстренно посетил Китай , где провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином . Ходят слухи о его возможном визите в Россию . Возникает противостояние в стиле холодной войны: Китай, Россия и КНДР против США, Японии и Южной Кореи.

Беспокоит, что администрация южнокорейского президента Мун Чжэина склоняется к позиции КНДР, и она может прогнуться под давлением Китая. Важно не допустить возникновения формата Китай, Россия, КНДР и РК против США и Японии.

Что касается проблемы похищения КНДР японских граждан, то если Пхеньян примет ливийскую модель, то можно будет надеется на какие-либо подвижки. Все зависит от того, пойдет ли Ким Чен Ын на ядерное разоружение, раскрыв все свои карты, как это сделала администрация Каддафи.

Профессор Университета Нандзан Сюндзи Хираива (Shyunji Hiraiwa): «Основная цель — проверить серьезность намерений КНДР»

Визит Помпео в КНДР говорит о том, что межправительственные консультации, направленные на встречу глав США и КНДР, продвинулись до определенного уровня. Скорее всего главная цель состояла в том, чтобы проверить серьезность намерений КНДР в отношении ядерного разоружения, включая содержание информации, косвенно полученной от Китая и Южной Кореи.

В последнее время внимание привлекают переговоры сотрудников разведывательных управлений различных стран по северокорейской проблеме. Что касается США, то переговоры инициирует ЦРУ, а не команда экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона , который относился к поспешным переговорам настороженно, что привело к поездке Помпео в КНДР. Во времена президента Обамы КНДР также посещал Джеймс Клаппер (James Clapper), возглавлявший национальную разведку США, что говорит нам о существовании различных американо-корейских каналов, о которых мы даже не подозревали.

В ходе слушаний, состоявшихся после визита Помпео в КНДР, он заявил об уверенности в переговорах по ядерному разоружению. Возможно, Помпео хотел подчеркнуть, что по меньшей мере у президента Трампа есть козыри для переговоров с Ким Чен Ыном, которые помогут продемонстрировать результаты.

Что касается конкретных тем встречи США и КНДР в верхах, то они появятся по результатам проходящих сейчас американо-японских переговоров и встречи глав Севера и Юга, которая пройдет в конце этого месяца. Что касается США и Японии, то меня волнует, включат ли они в совместное заявление не только межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), тревожащие США, но и ракеты среднего радиуса действия, представляющие угрозу для Японии.

Север и Юг обсудят финальное заявление по Корейской войне, которое станет вехой на пути к развитию переговоров между этими странами. Его содержание будет отражено в переговорах с США, которые являются участником соглашения о прекращении огня.