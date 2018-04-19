Сформированы отряды китайских миротворцев для отправки в Южный Судан и на Кипр

Пекин, 19 апреля / Синьхуа / — Как сообщило Министерство общественной безопасности КНР , закончено формирование китайских миротворческих подразделений, которые в апреле и июле группами отправятся в Южный Судан и на Кипр

Сегодня в Пекине прошла церемония проводов китайских миротворческих подразделений в Южный Судан и на Кипр. 7-й отряд китайских миротворцев, отправляющийся в Южный Судан, сформирован из 12 сотрудников органов общественной безопасности провинции Аньхой, 22 апреля он отправится в район выполнения миссии. Отряд миротворцев, отправляющийся на Кипр, сформирован из 7 сотрудников правоохранительных органов провинции Хэбэй /включая 1 женщину/, в конце апреля и в июле группами он отправится в район выполнения миссии. Средний возраст миротворцев обоих отрядов составляет 37 лет. —0—