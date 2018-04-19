Ещё
Сформированы отряды китайских миротворцев для отправки в Южный Судан и на Кипр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сформированы отряды китайских миротворцев для отправки в Южный Судан и на Кипр 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Как сообщило Министерство общественной безопасности КНР, закончено формирование китайских миротворческих подразделений, которые в апреле и июле группами отправятся в Южный Судан и на Кипр.
Сегодня в Пекине прошла церемония проводов китайских миротворческих подразделений в Южный Судан и на Кипр. 7-й отряд китайских миротворцев, отправляющийся в Южный Судан, сформирован из 12 сотрудников органов общественной безопасности провинции Аньхой, 22 апреля он отправится в район выполнения миссии. Отряд миротворцев, отправляющийся на Кипр, сформирован из 7 сотрудников правоохранительных органов провинции Хэбэй /включая 1 женщину/, в конце апреля и в июле группами он отправится в район выполнения миссии. Средний возраст миротворцев обоих отрядов составляет 37 лет. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Китай призвал Австралию прислушиваться к голосу других стран Китай поддерживает скорейшее прекращение состояния войны на Корейском полуострове -- МИД В Китае отмечают традиционный праздник Саньюэсань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение523
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии424
Сотрудники МИД РФ эвакуированы18
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть87
Лондон арестовал яхту российского миллиардера71
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение