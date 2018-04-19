Китай призвал Австралию прислушиваться к голосу других стран

Хуа Чуньин заявила об этом на очередной пресс-конференции, отвечая на сообщение СМИ о том, что руководство Австралии воспользуется проведением конференции глав правительств стран-членов Содружества для того, чтобы призвать страны Содружества к усилению своего присутствия в Тихом океане.

Ранее сообщалось, что высокопоставленный чиновник Австралии заявил, что Китай строит военную базу в Вануату . Власти Вануату опровергли это сообщение.

На Фиджи в газете недавно была опубликована статья главы медиа-группы Вануату, в которой говорится, что власти Вануату приказали тысячам людей эвакуироваться с острова Амба из-за извержения вулкана, а порты, которые использовались для эвакуации, были построены с помощью Китая. Австралия, однако, предположила, что эти порты являются частью будущей военной базы Китая. Статья призвала Австралию прислушиваться к голосу островных стран, а не предаваться «злонамеренным спекуляциям».

"Нельзя завоевать уважение к себе, очерняя и подавляя других. Забота и помощь островным странам не должны оставаться лишь на устах, необходимо предпринимать реальные действия", — сказала Хуа Чуньин, призвав соответствующие страны прислушиваться к голосам других стран. —0—