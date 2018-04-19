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Россия примет участие во встрече делегаций Кореи и КНДР
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Россия примет участие во встрече делегаций Кореи и КНДР 

Rambler News Service 1 час назад
Россия примет участие в трехсторонней встрече делегаций Кореи и КНДР в рамках процесса урегулирования отношений двух стран, сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме министр по развитию Дальнего востока Александр Галушка, возглавляющий профильную межправительственную комиссию.
«Россия всячески заинтересована в урегулировании межкорейского конфликта. И мы благодарны КНДР за то, что они согласились принять трехстороннюю встречу с участием нашей страны. Сейчас она готовится», — сказал Галушка.
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