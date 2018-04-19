Россия примет участие во встрече делегаций Кореи и КНДР

Россия примет участие в трехсторонней встрече делегаций Кореи КНДР в рамках процесса урегулирования отношений двух стран, сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме министр по развитию Дальнего востока Александр Галушка, возглавляющий профильную межправительственную комиссию.

«Россия всячески заинтересована в урегулировании межкорейского конфликта. И мы благодарны КНДР за то, что они согласились принять трехстороннюю встречу с участием нашей страны. Сейчас она готовится», — сказал Галушка.