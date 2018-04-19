Китай поддерживает скорейшее прекращение состояния войны на Корейском полуострове — МИД

Пекин, 19 апреля / Синьхуа / — Китай поддерживает скорейшее прекращение состояния войны на Корейском полуострове и создание мирного механизма на полуострове благодаря совместным усилиям всех заинтересованных сторон. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в четверг на очередной пресс-конференции.

Китай считает, что одновременное продвижение денуклеаризации полуострова и создание мирного механизма в соответствии с идеей «движения по двум трекам» является эффективным методом для окончательного решения проблемы на полуострове, сказала китайский дипломат.

Китай поддерживает скорейшее прекращение состояния войны на Корейском полуострове и создание мирного механизма благодаря совместным усилиям всех заинтересованных сторон, подчеркнула Хуа Чуньин, отметив, что Китай в качестве одной из вовлеченных сторон по урегулированию проблемы полуострова готов сыграть позитивную роль для достижения этой цели. -0-