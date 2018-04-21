Китай надеется на стабилизацию ситуации на Корейском полуострове

ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости Китай надеется, что после принятия КНДР решения прекратить ядерные и ракетные испытания все соответствующие стороны смогут сделать шаг навстречу друг другу и совместно работать над обеспечением продолжительного мира на Корейском полуострове, говорится в опубликованном в субботу заявлении официального представителя МИД Китая Лу Кана.

"Китай надеется, что все соответствующие стороны сделают шаг навстречу друг другу, предпримут конкретные действия для осуществления продолжительного мира и совместного развития в регионе", — говорится в заявлении представителя ведомства.

Он подчеркнул, что «Китай намерен продолжать играть активную роль в этом процессе».

Ранее КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Согласно постановлениям состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.