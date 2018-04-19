Достигунт прогресс по переговорам о создании RCEP — Минкоммерции КНР

Пекин, 19 апреля / Синьхуа / — Переговоры по созданию Регионального всеобъемлющего экономического партнерства /RCEP/ стабильно продвигаются вперед, сообщило Министерство коммерции КНР в четверг.

"Заинтересованные стороны демонстрируют позитивный подход в содействии RCEP, и темпы переговоров ускоряются", — отметил официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

Как он сообщил, переговоры по таким ключевым направлениям как торговля товарами, услуги, инвестиции уже вышли на стадию обсуждения цен. Сообщается, что 22-й раунд переговоров пройдет в Сингапуре с 28 апреля по 8 мая.

"Китай готов работать со всеми партнерами над достижением современного, всеобъемлющего и взаимовыгодного соглашения как можно скорее", — сказал Гао Фэн. -0-