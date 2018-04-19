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Достигунт прогресс по переговорам о создании RCEP — Минкоммерции КНР
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Достигунт прогресс по переговорам о создании RCEP — Минкоммерции КНР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Переговоры по созданию Регионального всеобъемлющего экономического партнерства /RCEP/ стабильно продвигаются вперед, сообщило Министерство коммерции КНР в четверг.
"Заинтересованные стороны демонстрируют позитивный подход в содействии RCEP, и темпы переговоров ускоряются", — отметил официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.
Как он сообщил, переговоры по таким ключевым направлениям как торговля товарами, услуги, инвестиции уже вышли на стадию обсуждения цен. Сообщается, что 22-й раунд переговоров пройдет в Сингапуре с 28 апреля по 8 мая.
RCEP представляет собой зону свободной торговли, включающую Асеановскую «десятку» и Китай, Австралию, Индию, Японию, Республику Корея и Новую Зеландию.
"Китай готов работать со всеми партнерами над достижением современного, всеобъемлющего и взаимовыгодного соглашения как можно скорее", — сказал Гао Фэн. -0-
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