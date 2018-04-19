Официальные СМИ КНДР впервые назвали супругу Ким Чен Ына «первой леди» 

Северокорейские СМИ впервые назвали супругу лидера страны Ким Чен Ына, Ли Соль Чжу «уважаемой первой леди». Об этом сообщает «Интерфакс», отмечая, что этот титул не использовался в КНДР более 40 лет.
Между тем, в западной прессе появились сообщения о том, что Ким Чен Ын мог дать супруге официальный статус «первой леди» в преддверии предстоящих переговоров с Южной Кореей и США — чтобы усилить позиции Ли Соль Чжу.
Напомним, в феврале Ким Чен Ын вместе со своей супругой Ли Соль Чжу прокатился по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе, который был произведён на столичном заводе, отмечает RT. Отмечается, что лидер КНДР остался доволен тест-драйвом. Он оценил плавность хода и отсутствие шумов в троллейбусе.