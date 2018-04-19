Ещё
Официальные СМИ КНДР впервые назвали супругу Ким Чен Ына «первой леди»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Официальные СМИ КНДР впервые назвали супругу Ким Чен Ына «первой леди» 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Северокорейские СМИ впервые назвали супругу лидера страны Ким Чен Ына, Ли Соль Чжу «уважаемой первой леди». Об этом сообщает «Интерфакс», отмечая, что этот титул не использовался в КНДР более 40 лет.
Между тем, в западной прессе появились сообщения о том, что Ким Чен Ын мог дать супруге официальный статус «первой леди» в преддверии предстоящих переговоров с Южной Кореей и США — чтобы усилить позиции Ли Соль Чжу.
Напомним, в феврале Ким Чен Ын вместе со своей супругой Ли Соль Чжу прокатился по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе, который был произведён на столичном заводе, отмечает RT. Отмечается, что лидер КНДР остался доволен тест-драйвом. Он оценил плавность хода и отсутствие шумов в троллейбусе.
Национальная Служба Новостей: последние новости
РАН: Япония стерпит российские учения на Курилах ради мирного договора Официальные СМИ КНДР впервые назвали супругу Ким Чен Ына «первой леди» «Аэрофлот» второй год подряд признан любимой иностранной авиакомпанией Китая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии102
В Москве загорелся ТЦ30
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии90
РФ потребовала от США компенсаций94
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть14
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:14
На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги
Новости Москвы
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
03:08
Москвичей напоят лучшим кофе
Новости Москвы
00:58
Билан пошутил про подаренную ему реку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение