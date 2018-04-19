Японские ученые призывают правительство присоединиться к сотрудничеству в рамках "Пояса и пути"

Токио, 19 апреля / Синьхуа / — Японские ученые в среду провели симпозиум по сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь», отметив существенный прогресс в реализации инициативы, которая, по их мнению, имеет огромный потенциал для взаимодействия. Они призвали правительство Японии и дальше содействовать развитию отношений с Китаем и принять более активное участие в сотрудничестве в рамках «Пояса и пути».

Бывший посол Японии при ООН Макото Танигути отметил, что Китай полон уверенности в инициативе «Пояс и путь». Японское правительство, в свою очередь, должно принять активное участие в ее реализации и присоединиться к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций /АБИИ/, что не только содействует развитию японо-китайских отношений, но и позволит Токио внести вклад в процветание и стабильность в Азии.

Профессор Университета Нихон Шобун Кутики считает, что у Японии, Китая и Республики Корея огромный потенциал для сотрудничества в рамках «Пояса и пути». Он предложил создать трехсторонний исследовательский фонд для поощрения исследований в соответствующих областях.

Почетный профессор Университета Цукубы Эйти Синдо в интервью корр. Синьхуа отметил, что за последние пять лет в строительстве «Пояса и пути» достигнут существенный прогресс, однако Япония до сих пор к нему не присоединилась. Дальнейшая задержка создаст препятствия для собственного развития страны. По его словам, наступил важный момент для улучшения японо-китайских отношений, экономические круги Японии громогласно призывают к участию в сотрудничестве в рамках «Пояса и пути», поскольку существует огромный потенциал в области японо-китайского взаимодействия. Будучи ученым, он надеется, что стороны в полной мере используют свои преимущества в обменах между научными и исследовательскими кругами, чтобы внести свою лепту в дальнейшее двустороннее сотрудничество.

Экономист Хидэтоси Тасиро указал на то, что японо-китайские отношения крайне важны для Японии, отечественные предприятия также придают особое значение сотрудничеству с китайской стороной. Установление хороших связей с Китаем отвечает интересам японского народа, а улучшение и развитие межгосударственных отношений соответствуют требованиям времени и являются единственным выбором. По его мнению, строительство «Пояса и пути» предоставило большие возможности для двустороннего сотрудничества, что является редким благоприятным случаем для Японии. —0—