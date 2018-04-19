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Китай ввел запрет на ввоз в страну еще 32 видов твердых отходов
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Китай ввел запрет на ввоз в страну еще 32 видов твердых отходов 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости. Китай принял решение постепенно ввести запрет на ввоз в страну еще 32 видов иностранных твердых отходов, говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства экологической среды.
Отмечается, что эти меры полностью соответствуют законодательству Китая и направлены на стандартизацию управления импортом иностранных твердых отходов, а также для предупреждения и контроля за загрязнением окружающей среды.
Так, с 31 декабря 2018 года вступает в силу запрет на 16 видов твердых отходов, среди которых автомобильные шредерные отходы и металлолом от утилизации судов, поливиниловые отходы, утилизированные электрические алюминиевые провода, отходы от переработки медной обмотки электродвигателей.
Еще 16 видов твердых отходов нельзя будет импортировать в Китай с 31 декабря 2019 года, включая древесные опилки, пробковые отходы, лом нержавеющей стали, лом циркония, вольфрама, магния, ванадия, ниобия.
Меры по ограничению ввоза в страну иностранного мусора Китай, многие десятилетия остававшийся основным покупателем иностранных отходов, начал принимать еще в прошлом году. Под запрет попали пластмассовые отходы, несортированная макулатура, текстильные материалы и ванадиевый шлак. Больше всех от этих мер пострадали США, Япония, ЕС и Австралия. Китай в будущем намерен еще больше сократить ввоз иностранного мусора, а также продвигать улучшение строгой системы контроля за импортом твердых отходов из-за границы и бороться с контрабандой.
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