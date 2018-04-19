Китай ввел запрет на ввоз в страну еще 32 видов твердых отходов

ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости Китай принял решение постепенно ввести запрет на ввоз в страну еще 32 видов иностранных твердых отходов, говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства экологической среды.

Отмечается, что эти меры полностью соответствуют законодательству Китая и направлены на стандартизацию управления импортом иностранных твердых отходов, а также для предупреждения и контроля за загрязнением окружающей среды.

Так, с 31 декабря 2018 года вступает в силу запрет на 16 видов твердых отходов, среди которых автомобильные шредерные отходы и металлолом от утилизации судов, поливиниловые отходы, утилизированные электрические алюминиевые провода, отходы от переработки медной обмотки электродвигателей.

Еще 16 видов твердых отходов нельзя будет импортировать в Китай с 31 декабря 2019 года, включая древесные опилки, пробковые отходы, лом нержавеющей стали, лом циркония, вольфрама, магния, ванадия, ниобия.