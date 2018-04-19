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Китай вводит антидемпинговый денежный залог на бутилкаучук
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Китай вводит антидемпинговый денежный залог на бутилкаучук 

Российская Газета 1 час назад
С 20 апреля министерство коммерции КНР вводит антидемпинговый денежный залог в размере 26,0-66,5 процента на импорт галогенизированного бутилкаучука. Это касается материала, который был произведен в США, Евросоюзе и Сингапуре. Об этом министерство коммерции КНР сообщил в четверг.
На такие меры китайское министерство пошло из-за того, что из этих стран применялся демпинг, и производителям КНР был причинен ощутимый ущерб, передает ТАСС.
Галогенизированный бутилкаучук применяется в автомобильной шинной промышленности, производстве пробок для флаконов лекарств, гидроизоляционных материалов.
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