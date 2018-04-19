Китай вводит антидемпинговый денежный залог на бутилкаучук 

С 20 апреля министерство коммерции КНР вводит антидемпинговый денежный залог в размере 26,0-66,5 процента на импорт галогенизированного бутилкаучука. Это касается материала, который был произведен в США, Евросоюзе и Сингапуре. Об этом министерство коммерции КНР сообщил в четверг.
На такие меры китайское министерство пошло из-за того, что из этих стран применялся демпинг, и производителям КНР был причинен ощутимый ущерб, передает ТАСС.
Галогенизированный бутилкаучук применяется в автомобильной шинной промышленности, производстве пробок для флаконов лекарств, гидроизоляционных материалов.