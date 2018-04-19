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В Пекине состоялась церемония запуска медиахолдинга «Голос Китая»
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В Пекине состоялась церемония запуска медиахолдинга «Голос Китая» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости. Церемония официального открытия Центральной телерадиовещательной корпорации, созданной в результате слияния Центрального телевидения Китая, Центрального народного радио и Международного радио Китая, состоялась в четверг утром в Пекине.
Решение о слиянии трех крупнейших вещательных корпораций и создании на их базе единой медиаструктуры, которая за рубежом будет вещать под названием «Голос Китая», было принято в рамках «плана об углублении реформы партийных и государственных структур» в марте этого года.
При вещании на внутреннюю аудиторию будут использоваться прежние названия.
Новое СМИ будет непосредственно подчиняться Госсовету КНР и находиться в ведении отдела пропаганды и агитации Коммунистической партии Китая. Основными задачами нового медиахолдинга станет пропаганда и распространение идеологии и политики компартии, координирование и организация информационной поддержки, производство радио— и телепродукции.
Кроме того, среди задач — усиление и усовершенствование контроля над общественным мнением, укрепление международной конкурентоспособности.
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