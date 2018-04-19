В Пекине состоялась церемония запуска медиахолдинга «Голос Китая»

ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости . Церемония официального открытия Центральной телерадиовещательной корпорации, созданной в результате слияния Центрального телевидения Китая , Центрального народного радио и Международного радио Китая, состоялась в четверг утром в Пекине.

Решение о слиянии трех крупнейших вещательных корпораций и создании на их базе единой медиаструктуры, которая за рубежом будет вещать под названием «Голос Китая», было принято в рамках «плана об углублении реформы партийных и государственных структур» в марте этого года.

При вещании на внутреннюю аудиторию будут использоваться прежние названия.

Новое СМИ будет непосредственно подчиняться Госсовету КНР и находиться в ведении отдела пропаганды и агитации Коммунистической партии Китая. Основными задачами нового медиахолдинга станет пропаганда и распространение идеологии и политики компартии, координирование и организация информационной поддержки, производство радио— и телепродукции.

Кроме того, среди задач — усиление и усовершенствование контроля над общественным мнением, укрепление международной конкурентоспособности.