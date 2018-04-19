Белый дом: США и Япония привержены обеспечению свободы мореплавания в Южно-Китайском море

"Президент Трамп и премьер-министр Абэ подчеркнули приверженность свободе мореплавания в Южно-Китайском море и полетов над ним, — говорится в заявлении. — Они разделяют точку зрения, что страны, берега которых омывает Южно-Китайское море, включая Китай , должны прекратить милитаризацию спорных территорий. Президент Трамп и премьер-министр Абэ считают, что Китай и другие участники споров должны урегулировать их мирным путем в соответствии с Конвенцией по морскому праву, с уважением относиться к юридическим и дипломатическим процессам, таким как арбитраж".

Как подчеркивает Белый дом, «подобные дипломатические усилия должны привести к демилитаризации спорных территорий и сохранению Южно-Китайского моря мирным и открытым».

"Оба лидера подтвердили, что действие статьи пять американо-японского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности (был подписан 19 января 1960 года — прим. ТАСС) распространяется на острова Сенкаку в Восточно-Китайском море, и что они выступают против каких-либо односторонних шагов по изменению там статуса-кво". В заявлении также указывается, что Трамп «подтвердил приверженность США обеспечению защиты Японии».

Бруней, Малайзия и Филиппины. Между Токио и Пекином имеются разногласия по поводу принадлежности необитаемых островов Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Кроме того, КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам

Как утверждают США и Япония, Пекин создал уже не менее семи искусственных островов вблизи некоторых спорных участков, которые могут иметь двойное предназначение: военный аэродром, морская база и прочее. Пекин подобные обвинения отрицает, заявляя, что его деятельность носит исключительно мирный характер.