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Глава МИД КНР и премьер Японии обсудили ситуацию вокруг КНДР
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Глава МИД КНР и премьер Японии обсудили ситуацию вокруг КНДР 

РИА Новости 16 апреля 2018
ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. Глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудил ситуацию вокруг проблемы Корейского полуострова, говорится в заявлении на сайте МИД Китая.
Ван И 15 апреля прибыл с официальным визитом в Японию. Визит главы МИД КНР продлится три дня — до 17 апреля. В понедельник он принял участие в «Японо-китайском экономическом диалоге», который прошел в Токио после восьмилетнего перерыва.
"Стороны обменялись взглядами по ситуации на Корейском полуострове и по другим региональным вопросам", — говорится в сообщении ведомства. Стороны также обсудили двусторонние отношения, при этом Ван И отметил, что «улучшение отношений Японии и Китая далось непросто, поэтому этот прогресс необходимо ценить».
Представители двух стран также обсудили продвижение и развитие инициативы «Один пояс-один путь». По словам Ван И, Пекин придает большое значение тому, что премьер Абэ положительно относится к этому проекту. Он добавил, что участие Токио в совместной реализации этой инициативы откроет новые возможности для сотрудничества Японии и Китая.
"Мы готовы обсуждать с Японией подходящие модели и конкретные пути участия Токио в инициативе. Две страны должны усиливать коммуникацию и координацию, выступить против протекционизма, защищать систему глобальной свободной торговли с ВТО в основе этой системы и совместно строить открытую глобальную экономику", — сказал глава МИД Китая.
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