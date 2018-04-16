Глава МИД КНР и премьер Японии обсудили ситуацию вокруг КНДР

Ван И 15 апреля прибыл с официальным визитом в Японию. Визит главы МИД КНР продлится три дня — до 17 апреля. В понедельник он принял участие в «Японо-китайском экономическом диалоге», который прошел в Токио после восьмилетнего перерыва.

"Стороны обменялись взглядами по ситуации на Корейском полуострове и по другим региональным вопросам", — говорится в сообщении ведомства. Стороны также обсудили двусторонние отношения, при этом Ван И отметил, что «улучшение отношений Японии и Китая далось непросто, поэтому этот прогресс необходимо ценить».

Представители двух стран также обсудили продвижение и развитие инициативы «Один пояс-один путь». По словам Ван И, Пекин придает большое значение тому, что премьер Абэ положительно относится к этому проекту. Он добавил, что участие Токио в совместной реализации этой инициативы откроет новые возможности для сотрудничества Японии и Китая.