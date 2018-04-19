Сезонные сельхозработы на террасных полях уезда Цунцзян

Уезд Цунцзян /пров. Гуйчжоу/, 18 апреля / Синьхуа / — Уже скоро наступит сезон «гуюй», или «хлебные дожди», по китайскому сельскохозяйственному календарю. На террасных полях уезда Цунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай / продолжаются сезонные сельхозработы. Фотографии Синьхуа/У Дэцзюнь

Уезд Цунцзян /пров. Гуйчжоу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Уже скоро наступит сезон «гуюй», или «хлебные дожди», по китайскому сельскохозяйственному календарю. На террасных полях уезда Цунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ продолжаются сезонные сельхозработы. Фотографии Синьхуа/У Дэцзюнь

Уезд Цунцзян /пров. Гуйчжоу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Уже скоро наступит сезон «гуюй», или «хлебные дожди», по китайскому сельскохозяйственному календарю. На террасных полях уезда Цунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ продолжаются сезонные сельхозработы. Фотографии Синьхуа/У Дэцзюнь

Уезд Цунцзян /пров. Гуйчжоу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Уже скоро наступит сезон «гуюй», или «хлебные дожди», по китайскому сельскохозяйственному календарю. На террасных полях уезда Цунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ продолжаются сезонные сельхозработы. Фотографии Синьхуа/У Дэцзюнь

Уезд Цунцзян /пров. Гуйчжоу/, 18 апреля /Синьхуа/ — Уже скоро наступит сезон «гуюй», или «хлебные дожди», по китайскому сельскохозяйственному календарю. На террасных полях уезда Цунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ продолжаются сезонные сельхозработы. Фотографии Синьхуа/У Дэцзюнь