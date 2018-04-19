Все краски праздника Саньюэсань

Пекин, 18 апреля / Синьхуа / — В честь традиционного праздника Саньюэсань по всему Китаю сегодня прошли всевозможные праздичные мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — В честь традиционного праздника Саньюэсань по всему Китаю сегодня прошли всевозможные праздичные мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — В честь традиционного праздника Саньюэсань по всему Китаю сегодня прошли всевозможные праздичные мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — В честь традиционного праздника Саньюэсань по всему Китаю сегодня прошли всевозможные праздичные мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — В честь традиционного праздника Саньюэсань по всему Китаю сегодня прошли всевозможные праздичные мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — В честь традиционного праздника Саньюэсань по всему Китаю сегодня прошли всевозможные праздичные мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — В честь традиционного праздника Саньюэсань по всему Китаю сегодня прошли всевозможные праздичные мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — В честь традиционного праздника Саньюэсань по всему Китаю сегодня прошли всевозможные праздичные мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — В честь традиционного праздника Саньюэсань по всему Китаю сегодня прошли всевозможные праздичные мероприятия. Фотографии Синьхуа

Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — В честь традиционного праздника Саньюэсань по всему Китаю сегодня прошли всевозможные праздичные мероприятия. Фотографии Синьхуа