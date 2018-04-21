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Пекин считает, что остановка КНДР ядерных испытаний поможет денуклеаризации
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Пекин считает, что остановка КНДР ядерных испытаний поможет денуклеаризации 

РИА Новости 30 минут назад
ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости. Китай считает, что решение властей КНДР прекратить ядерные испытания поспособствует смягчению ситуации и денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в опубликованном в субботу заявлении официального представителя МИД Китая Лу Кана.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона на севере страны.
"Китай считает, что соответствующее решение КНДР поможет дальнейшему смягчению ситуации на Корейском полуострове и продвижению процесса денуклеаризации", — говорится в заявлении представителя ведомства.
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