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Глава МИД Японии: КНДР должна провести денуклеаризацию до 2020 года
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Глава МИД Японии: КНДР должна провести денуклеаризацию до 2020 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно считает, что КНДР должна провести полную денуклеаризацию до 2020 года, процесс должен быть необратимым и контролируемым. Об этом политик заявил в интервью газете Nikkey, опубликованном в субботу.
"Это должно произойти не позднее 2020 года", — сказал он, отметив, что «в Северной Корее не будет меняться режим, и если затягивать время», то Пхеньян может воспользоваться паузой и продолжить разработки ядерного оружия.
В качестве причины обозначения такого срока Коно указал тот факт, что, по его мнению, денуклеаризация должна пройти в период, когда у власти в Японии, США и Республике Корея находятся нынешние лидеры — премьер-министр Синдзо Абэ, президент Дональд Трамп и президент Мун Чжэ Ин. Однако если у Трампа и Мун Чжэ Ина срок полномочий истекает в 2020 и 2022 году соответственно, то Абэ необходимо в этом году переизбираться на пост председателя правящей Либерально— демократической партии, чтобы продолжить занимать пост главы правительства.
Японский министр также подчеркнул, что Токио, Сеул и Вашингтон придерживаются концепции полного, поддающегося контролю и необратимого уничтожения в первую очередь ядерного оружия, а также различных видов баллистических ракет. «Пока мы не увидим со стороны Северной Кореи подобных действий, никаких наград она не получит», — подчеркнул Коно, имея ввиду снятие санкций и другие послабления. Что касается проведения на атомных объектах КНДР инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), то глава МИД Японии отметил, что инспекторы этой организации готовы в любой момент приступить к своей миссии.
Ранее в субботу агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) объявил о новой стратегии развития социалистической экономики, которая подразумевает отказ от ядерных испытаний и запусков баллистических ракет.
В начале текущего года на фоне проведения в южнокорейском Пхёнчхане Олимпийских игр наметилось смягчение ситуации на Корейском полуострове, а также потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Позднее стороны договорились провести встречу на высшем уровне с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. После этого, как ожидается, с северокорейским лидером может встретиться президент США Дональд Трамп.
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