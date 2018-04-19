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Эксперты: денуклеаризация Корейского полуострова к 2020 году вряд ли возможна
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Эксперты: денуклеаризация Корейского полуострова к 2020 году вряд ли возможна 

ТАСС 57 минут назад
ПЕКИН, 19 апреля. /ТАСС/. Ядерное разоружение Корейского полуострова к 2020 году по предложенному Соединенными Штатами и их азиатскими союзниками графику вряд ли удастся осуществить. Такое мнение высказали эксперты КНР, пишет в четверг китайская газета Global Times.
"План денуклеаризации, предложенный США, Республикой Корея и Японией, нереалистичный и выдает желаемое за действительное, — отметил политолог Ляонинской академии общественных наук (Северо-Восточный Китай) Люй Чао. — Такой график подразумевает оказание международного давления на КНДР, а это негативно отразится на предстоящем американо-северокорейском саммите".
Эксперт выразил надежду на то, что Пхеньян оперативно свернет свою ракетно-ядерную программу. «Однако это не может быть сделано сразу. К тому же такая программа вряд ли будет выполнима без привлечения к ее реализации Китая — государства, которое играет ключевую роль в Северо-Восточной Азии», — резюмировал он.
По мнению директора Центра исследований Корейского полуострова при Университете Тунцзи (Шанхай) Цуй Чжиина, быстрая денуклеаризация КНДР нужна нынешнему главе Белого дома для саморекламы и переизбрания на пост президента США. «Это помогло бы [американскому президенту] Дональду Трампу победить на выборах 2020 года, — пояснил он. — Однако Пхеньян и Вашингтон по-разному смотрят на то, как будет протекать ядерное разоружение КНДР».
Цуй Чжиин добавил, что быстрое сближение Севера и Юга нежелательно для Японии, для которой объединение Кореи — «худший из сценариев». «Токио будет испытывать давление, если ВС КНДР и Южной Корей будут объединены», — подчеркнул он.
Япония, США и Южная Корея рассчитывают, что им удастся осуществить полную денуклеаризацию КНДР до 2020 года. Об этом в среду сообщило агентство Киодо. Отмечается, что такой план в настоящее время обсуждается тремя сторонами.
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