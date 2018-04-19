Эксперты: денуклеаризация Корейского полуострова к 2020 году вряд ли возможна

ПЕКИН, 19 апреля. / ТАСС /. Ядерное разоружение Корейского полуострова к 2020 году по предложенному Соединенными Штатами и их азиатскими союзниками графику вряд ли удастся осуществить. Такое мнение высказали эксперты КНР , пишет в четверг китайская газета Global Times.

"План денуклеаризации, предложенный США, Республикой Корея Японией , нереалистичный и выдает желаемое за действительное, — отметил политолог Ляонинской академии общественных наук (Северо-Восточный Китай) Люй Чао. — Такой график подразумевает оказание международного давления на КНДР , а это негативно отразится на предстоящем американо-северокорейском саммите".

Эксперт выразил надежду на то, что Пхеньян оперативно свернет свою ракетно-ядерную программу. «Однако это не может быть сделано сразу. К тому же такая программа вряд ли будет выполнима без привлечения к ее реализации Китая — государства, которое играет ключевую роль в Северо-Восточной Азии», — резюмировал он.

По мнению директора Центра исследований Корейского полуострова при Университете Тунцзи ( Шанхай ) Цуй Чжиина, быстрая денуклеаризация КНДР нужна нынешнему главе Белого дома для саморекламы и переизбрания на пост президента США. «Это помогло бы [американскому президенту] Дональду Трампу победить на выборах 2020 года, — пояснил он. — Однако Пхеньян и Вашингтон по-разному смотрят на то, как будет протекать ядерное разоружение КНДР».

Цуй Чжиин добавил, что быстрое сближение Севера и Юга нежелательно для Японии, для которой объединение Кореи — «худший из сценариев». «Токио будет испытывать давление, если ВС КНДР и Южной Корей будут объединены», — подчеркнул он.

Япония, США и Южная Корея рассчитывают, что им удастся осуществить полную денуклеаризацию КНДР до 2020 года. Об этом в среду сообщило агентство Киодо. Отмечается, что такой план в настоящее время обсуждается тремя сторонами.