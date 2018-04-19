Жители провинции Хайнань празднуют Саньюэсань

Учжишань /пров. Хайнань/, 18 апреля / Синьхуа / — Сегодня, в 3-й день 3-го лунного месяца, в Китае отмечают праздник Саньюэсань. Живущие в провинции Хайнань /Южный Китай/ представители народностей ли и мяо собрались на праздничные торжества в г. Учжишань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань

Учжишань /пров. Хайнань/, 18 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в 3-й день 3-го лунного месяца, в Китае отмечают праздник Саньюэсань. Живущие в провинции Хайнань /Южный Китай/ представители народностей ли и мяо собрались на праздничные торжества в г. Учжишань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань

Учжишань /пров. Хайнань/, 18 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в 3-й день 3-го лунного месяца, в Китае отмечают праздник Саньюэсань. Живущие в провинции Хайнань /Южный Китай/ представители народностей ли и мяо собрались на праздничные торжества в г. Учжишань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань

Учжишань /пров. Хайнань/, 18 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в 3-й день 3-го лунного месяца, в Китае отмечают праздник Саньюэсань. Живущие в провинции Хайнань /Южный Китай/ представители народностей ли и мяо собрались на праздничные торжества в г. Учжишань. Фотографии Синьхуа/Чжао Инцюань