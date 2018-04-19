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Всплеск рождаемости в китайском питомнике уссурийских тигров
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Всплеск рождаемости в китайском питомнике уссурийских тигров 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Харбин, 18 апреля /Синьхуа/ — В Китайском центре по содержанию и разведению хищников семейства кошачьих «Хэндаохэцзы» /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/, крупном искусственном питомнике уссурийских тигров, наступил период всплеска рождаемости. За последние дни здесь появились на свет более 30 тигрят.
Харбин, 18 апреля /Синьхуа/ — В Китайском центре по содержанию и разведению хищников семейства кошачьих «Хэндаохэцзы» /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/, крупном искусственном питомнике уссурийских тигров, наступил период всплеска рождаемости. За последние дни здесь появились на свет более 30 тигрят.
Харбин, 18 апреля /Синьхуа/ — В Китайском центре по содержанию и разведению хищников семейства кошачьих «Хэндаохэцзы» /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/, крупном искусственном питомнике уссурийских тигров, наступил период всплеска рождаемости. За последние дни здесь появились на свет более 30 тигрят.
Харбин, 18 апреля /Синьхуа/ — В Китайском центре по содержанию и разведению хищников семейства кошачьих «Хэндаохэцзы» /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/, крупном искусственном питомнике уссурийских тигров, наступил период всплеска рождаемости. За последние дни здесь появились на свет более 30 тигрят.
Харбин, 18 апреля /Синьхуа/ — В Китайском центре по содержанию и разведению хищников семейства кошачьих «Хэндаохэцзы» /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/, крупном искусственном питомнике уссурийских тигров, наступил период всплеска рождаемости. За последние дни здесь появились на свет более 30 тигрят.
Харбин, 18 апреля /Синьхуа/ — В Китайском центре по содержанию и разведению хищников семейства кошачьих «Хэндаохэцзы» /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/, крупном искусственном питомнике уссурийских тигров, наступил период всплеска рождаемости. За последние дни здесь появились на свет более 30 тигрят.
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