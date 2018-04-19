Ещё
Правящая партия КНДР созывает пленум в связи с «важным историческим периодом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правящая партия КНДР созывает пленум в связи с «важным историческим периодом» 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 апреля. Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи в КНДР объявило о созыве партийного пленума для обсуждения ряда политических вопросов в связи с текущим «важным историческим периодом». Об этом сообщило в четверг агентство ЦТАК.
"Политбюро ЦК партии решило созвать 20 апреля третий пленум ЦК ТПК седьмого созыва для обсуждения и решения политических вопросов нового этапа в соответствии с требованием важного исторического периода развития революции", — говорится в сообщении правительственного агентства.
В начале текущего года на фоне проведения в Пхёнчхане Олимпийских игр наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Позднее стороны договорились провести встречу на высшем уровне с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
ТАСС: последние новости
Министр культуры Южной Кореи: Ким Чен Ын "совершенно другой", чем его описывают СМИ Премьер Австралии заявил о возникновении напряженности в отношениях с Китаем Бывший премьер Японии Коидзуми считает, что Абэ может уйти в отставку в июне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля24
Путин ввел новую меру пресечения170
Лондон выступил с новым обвинением к России85
Поляки избили белорусов за русский язык39
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение