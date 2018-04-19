Правящая партия КНДР созывает пленум в связи с «важным историческим периодом»

ТАСС , 19 апреля. Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи КНДР объявило о созыве партийного пленума для обсуждения ряда политических вопросов в связи с текущим «важным историческим периодом». Об этом сообщило в четверг агентство ЦТАК.

"Политбюро ЦК партии решило созвать 20 апреля третий пленум ЦК ТПК седьмого созыва для обсуждения и решения политических вопросов нового этапа в соответствии с требованием важного исторического периода развития революции", — говорится в сообщении правительственного агентства.