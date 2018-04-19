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В Токио состоялся международный форум по сотрудничеству между Китаем, Японией и Республикой Корея
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В Токио состоялся международный форум по сотрудничеству между Китаем, Японией и Республикой Корея 

ИА Синьхуа 1 час назад
Глава Секретариата по сотрудничеству между Китаем, Японией и РК Ли Чон Хен отметил на церемонии открытия мероприятия, что усиление сотрудничества является перспективой, к которой три страны стремятся в течение продолжительного времени. Сторонам следует неустанно прилагать усилия для углубления взаимопонимания за счет обменов и для активного продвижения развития трехсторонних отношений.
В свою очередь, посол КНР в Японии Чэн Юнхуа указал, что трем странам следует надлежащим образом разрешать существующие проблемы в рамках двусторонних отношений, расширять взаимную открытость, углублять трехстороннее сотрудничество, противодействовать торговому протекционизму, направлять экономическую глобализацию и добиваться того, чтобы указанный процесс развивался по более открытому, инклюзивному, взаимовыгодному, сбалансированному и обоюдовыигрышному пути.
Заместитель председателя Либерально-демократической партии Японии Масахико Комура подчеркнул, что взаимоподдержка и усиление сотрудничества между тремя странами не только в их интересах, но и имеет принципиальное значение для Восточной Азии и всего мира.
Секретариат по сотрудничеству между Китаем, Японией и РК был создан в 2011 году. Цель деятельности данной структуры — дальнейшее стимулирование сотрудничества между тремя странами по всем направлениям. Секретариат базируется в Сеуле. —0—
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