Монголия и Китай реализуют проект по улучшению среды обитания и защиты бурого гобийского медведя

Улан-Батор , 18 апреля / Синьхуа / — Монголия Китай сегодня в посольстве КНР в Улан-Баторе подписали Соглашение об оказании технической помощи в реализации проекта по улучшению среды обитания и защиты бурого гобийского медведя, именуемого «Мазаалаем».

Данный проект будет профинансирован за счет средств безвозмездной помощи правительства КНР на общую сумму 110 млн юаней. В рамках проекта Китай в течение трех лет окажет техническую помощь Монголии для улучшения среды обитания и защиты бурого гобийского медведя и проведет обучение сотрудников соответствующих организаций.

"Мазаалай" является подвидом бурого медведя и обитает только в монгольской пустыне Гоби. Однако в настоящее время это животное находится на грани исчезновения.

По состоянию на 18 апреля, в Монголии обитает всего 28 особей гобийского бурого медведя, говорится в сообщении министерства окружающей среды и туризма Монголии. —0—