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Монголия и Китай реализуют проект по улучшению среды обитания и защиты бурого гобийского медведя
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Монголия и Китай реализуют проект по улучшению среды обитания и защиты бурого гобийского медведя 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 18 апреля /Синьхуа/ — Монголия и Китай сегодня в посольстве КНР в Улан-Баторе подписали Соглашение об оказании технической помощи в реализации проекта по улучшению среды обитания и защиты бурого гобийского медведя, именуемого «Мазаалаем».
Данный проект будет профинансирован за счет средств безвозмездной помощи правительства КНР на общую сумму 110 млн юаней. В рамках проекта Китай в течение трех лет окажет техническую помощь Монголии для улучшения среды обитания и защиты бурого гобийского медведя и проведет обучение сотрудников соответствующих организаций.
"Мазаалай" является подвидом бурого медведя и обитает только в монгольской пустыне Гоби. Однако в настоящее время это животное находится на грани исчезновения.
По состоянию на 18 апреля, в Монголии обитает всего 28 особей гобийского бурого медведя, говорится в сообщении министерства окружающей среды и туризма Монголии. —0—
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