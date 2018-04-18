Ещё
В Северной Корее отметили День Солнца нации — Ким Ир Сена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ребенок раскрыл "тайну" химатаки в Сирии
Ребенок раскрыл "тайну" химатаки в Сирии

В Северной Корее отметили День Солнца нации — Ким Ир Сена 

Sputnik Молдова 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
С раннего утра к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансудэ люди несли цветы, сообщает Sputnik Абхазия. По случаю праздника в Пхеньяне открылась выставка цветов — специально выведенного вида орхидей, названных в честь основателя государства. На ней еще в прошлом году красовался макет ракеты, который в этом году был удален как «несоответствующий теме выставки в этом году».
Праздник Солнца — государственный праздник в Корейской Народно‑Демократической Республике. Он отмечается 15 апреля в честь дня рождения Ким Ир Сена, которого в Северной Корее называют «Солнцем нации».
Sputnik Молдова: последние новости
"Бархатная революция" в Армении: пикетчики перекрыли входы в учреждения Жители Дамаска о ракетном ударе по Сирии Сколько зарабатывают блогеры на ютуб и инстаграм в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций340
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня9
Госдеп пригрозил применить силу против России432
США заявили об атаке «российских наемников»174
У России нашелся компромат на США по «Новичку»24
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение