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В Монголии по инициативе Китая впервые пройдет спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями
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Ребенок раскрыл "тайну" химатаки в Сирии

В Монголии по инициативе Китая впервые пройдет спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 18 апреля /Синьхуа/— По инициативе Китая около 500 монгольских детей с ограниченными возможностями будут соревноваться в восьми видах спорта в рамках фестиваля для детей с ограниченными возможностями, который пройдет 29-31 мая в столице Монголии.
Данное мероприятие будет организовано Управлением по физкультуре и спорту Монголии, китайской компанией Grand China Sports Limited и Национальным паралимпийским комитетом Монголии в рамках 70-летия со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем, которое отмечается в 2019 году.
Программа деятельности правительства Монголии на 2016-2020 годы включает строительство спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями посредством безвозмездной помощи правительства Китая. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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