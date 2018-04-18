В Монголии по инициативе Китая впервые пройдет спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями

Улан-Батор , 18 апреля / Синьхуа /— По инициативе Китая около 500 монгольских детей с ограниченными возможностями будут соревноваться в восьми видах спорта в рамках фестиваля для детей с ограниченными возможностями, который пройдет 29-31 мая в столице Монголии

Данное мероприятие будет организовано Управлением по физкультуре и спорту Монголии, китайской компанией Grand China Sports Limited и Национальным паралимпийским комитетом Монголии в рамках 70-летия со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем, которое отмечается в 2019 году.

Программа деятельности правительства Монголии на 2016-2020 годы включает строительство спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями посредством безвозмездной помощи правительства Китая. —0—