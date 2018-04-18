В Пекине прошла церемония открытия Государственного агентства по международному сотрудничеству в целях развития

Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам Ян Цзечи принял участие в церемонии и выступил с речью.

Ян Цзечи подчеркнул, что образование Государственного агентства по международному сотрудничеству в целях развития — это важный шаг в защите мира во всем мире и стимулировании всеобщего развития, который обладает значительным и глубоким смыслом для продвижения международного сотрудничества в рамках «Пояса и пути».

По его словам, в течение более чем 60 лет Китай развивает дух интернационализма, твердо придерживается принципов равноправных взаимоотношений, взаимного уважения и взаимной выгоды, по мере сил предоставляет помощь другим развивающимся странам без выставления каких-либо политических условий, создает образец помощи другим странам с китайской спецификой, получая высокое одобрение со стороны международного сообщества, в особенности, широких развивающихся стран.

Процитировав слова председателя КНР Си Цзиньпина , Ян Цзечи отметил, что Китай будет укреплять сплоченность и сотрудничество с развивающимися странами, увеличивать помощь развивающимся странам, в особенности, наименее развитым из них, содействовать сокращению разрыва между Югом и Севером, способствовать созданию человеческого сообщества единой судьбы.