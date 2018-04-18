МИД КНР прокомментировал «визит» главы администрации Тайваня в Свазиленд

Пекин, 18 апреля / Синьхуа / — Принцип одного Китая — «это то, к чему устремлены всеобщие чаяния и что не удержать никакой силой», заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин , комментируя поездку в Африку главы администрации Тайваня.

На ежедневной пресс-конференции дипломата попросили прокомментировать начавшийся днем ранее «визит» Цай Инвэнь Свазиленд , который, как сообщается, стал первой ее поездкой в Африку в качестве главы Тайваня.

В мире существует только один Китай, Тайвань — неотъемлемая часть его территории, а правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай. «Это факт, не только закрепленный резолюцией ООН , но и признанный подавляющим большинством стран мира», — заявила Хуа Чуньин.

Отметив текущую благоприятную динамику развития китайско-африканских отношений всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства, дипломат выразила уверенность, что новый импульс ей придаст предстоящий саммит в рамках Форума сотрудничества Китай-Африка, который пройдет в сентябре в Пекине.