МИД КНР прокомментировал «визит» главы администрации Тайваня в Свазиленд 

Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — Принцип одного Китая — «это то, к чему устремлены всеобщие чаяния и что не удержать никакой силой», заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя поездку в Африку главы администрации Тайваня.
На ежедневной пресс-конференции дипломата попросили прокомментировать начавшийся днем ранее «визит» Цай Инвэнь в Свазиленд, который, как сообщается, стал первой ее поездкой в Африку в качестве главы Тайваня.
В мире существует только один Китай, Тайвань — неотъемлемая часть его территории, а правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай. «Это факт, не только закрепленный резолюцией ООН, но и признанный подавляющим большинством стран мира», — заявила Хуа Чуньин.
Отметив текущую благоприятную динамику развития китайско-африканских отношений всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства, дипломат выразила уверенность, что новый импульс ей придаст предстоящий саммит в рамках Форума сотрудничества Китай-Африка, который пройдет в сентябре в Пекине.
Говоря о широкой поддержке принципа одного Китая, Хуа Чуньин привела в пример недавний разрыв Гамбией и Сан-Томе и Принсипи дипотношений с Тайванем. «Мы со всей искренностью надеемся, что соответствующая африканская страна правильно оценит общую тенденцию в мире и как можно скорее присоединится к большой семье китайско-африканской дружбы и сотрудничества», — сказала она. -0-