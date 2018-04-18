Китай рассчитывает на успешное проведение диалога между США и КНДР и его позитивные итоги — МИД

КНР Пекин, 18 апреля / Синьхуа / — Комментируя по просьбе журналистов встречу лидеров США КНДР , официальный представитель МИД Хуа Чуньин отметила, что хорошее начало — половина успеха, выразив надежду на успешное проведение диалога между двумя странами и достижение позитивных итогов данного диалога.

"Мы надеемся на начало и продолжение диалога заинтересованных сторон с тем, чтобы постоянно укреплять взаимодоверие, расширять консенсус, содействовать процессу политического урегулирования проблемы Корейского полуострова, двигаясь «по двум трекам», продвигать осуществление денуклеаризации и создание мирного механизма", — сказала китайский дипломат, подчеркнув важность учета обоснованной озабоченности всех сторон ради формирования пакта решений и достижения долговременного порядка и долгосрочной стабильности на Корейском полуострове.

Китай в качестве близкого соседа Корейского полуострова неизменно выступает за содействие процессу мирного урегулирования на полуострове. «Мы активно поддерживаем и занимаем открытую позицию по отношению ко всем усилиям, направленным на урегулирование проблемы Корейского полуострова путем диалога и консультаций, а также мирными средствами», — сказала Хуа Чуньин, заявив о готовности Китая и дальше играть позитивную роль в содействии процессу мирного урегулирования данной проблемы. -0-