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Китай рассчитывает на успешное проведение диалога между США и КНДР и его позитивные итоги — МИД
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Китай рассчитывает на успешное проведение диалога между США и КНДР и его позитивные итоги — МИД 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — Комментируя по просьбе журналистов встречу лидеров США и КНДР, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила, что хорошее начало — половина успеха, выразив надежду на успешное проведение диалога между двумя странами и достижение позитивных итогов данного диалога.
"Мы надеемся на начало и продолжение диалога заинтересованных сторон с тем, чтобы постоянно укреплять взаимодоверие, расширять консенсус, содействовать процессу политического урегулирования проблемы Корейского полуострова, двигаясь «по двум трекам», продвигать осуществление денуклеаризации и создание мирного механизма", — сказала китайский дипломат, подчеркнув важность учета обоснованной озабоченности всех сторон ради формирования пакта решений и достижения долговременного порядка и долгосрочной стабильности на Корейском полуострове.
Китай в качестве близкого соседа Корейского полуострова неизменно выступает за содействие процессу мирного урегулирования на полуострове. «Мы активно поддерживаем и занимаем открытую позицию по отношению ко всем усилиям, направленным на урегулирование проблемы Корейского полуострова путем диалога и консультаций, а также мирными средствами», — сказала Хуа Чуньин, заявив о готовности Китая и дальше играть позитивную роль в содействии процессу мирного урегулирования данной проблемы. -0-
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