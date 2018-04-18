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Кинофестиваль стран ШОС пройдет в китайском Циндао в июне
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Кинофестиваль стран ШОС пройдет в китайском Циндао в июне 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ — Кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ пройдет в Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ с 13 по 17 июня. Его организаторы — Государственное управление кинематографии КНР и провинциальная администрация Шаньдуна. Жюри в составе 12 профессионалов из стран ШОС возглавит китаец Хань Саньпин.
Как сказал в среду в Пекине замглавы Госуправления кинематографии Ли Гоци, целью предстоящего мероприятия является продвижение сотрудничества и взаимодействия в сфере кинематографии между странами, которые объединяет ШОС. На мероприятие приглашены деятели кино из 8 стран-участниц и 4 стран-наблюдателей, ожидается показ около 60 фильмов, отметил он.
"Кино — это язык без границ, способный возвести мост дружбы между разными странами и разными народами", — заявил в свою очередь Хань Саньпин. Он уверен, что кинофестиваль в Циндао выведет на новую ступень сотрудничество в области кино между странами ШОС.
Также стало известно, что в качестве посла кинофестиваля выступит знаменитый актер Джеки Чан. -0-
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