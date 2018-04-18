Почему переговоры Трампа и Кима обречены на провал?

“В течение долгих лет и многочисленных администраций все говорили, что денуклеаризация Корейского полуострова абсолютно нереальна, — написал Трамп в Twitter 28 марта. — Сейчас существует хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для его народа и для человечества. С нетерпением жду нашей встречи!”

Но то, что, по мнению Трампа, Ким считает лучшим для своего народа, почти наверняка, сильно отличается от того, что на самом деле в голове северокорейского лидера в преддверии ожидаемых переговоров о «денуклеаризации», которые могут привести либо к войне, либо к миру на Корейском полуострове.

Пхеньян не в первый раз начинает переговоры, чтобы избежать потенциальных военных последствий в связи со своими ядерными амбициями. На протяжении десятилетий северокорейская династия Кимов работала над созданием оружия массового поражения (ОМП), чтобы предотвратить внешнюю атаку.

После вторжения США в Ирак и свержение Саддама Хусейна в 2003 г., а также западных авиаударов, с помощью которых был смещен с власти и варварски убит ливийский диктатор Муаммар Каддафи в 2011 г., Ким не захочет рисковать и не откажется от единственной страховки от аналогичной попытки смены режима в КНДР.

Францией, Россией, Германией и У него есть также пример его военного союзника Ирана , который в 2015 г. заключил ядерную сделку с США, Великобританией Китаем , но через год Трамп назвал ее «провальной» и пообещал отменить.

Таким образом, Ким Чен Ын идет на переговоры с Трампом с минимальной уверенностью в то, что любое достигнутое соглашение о сворачивании северокорейской ядерной программы, включая согласие о постоянной внешней инспекции военных объектов, будет соблюдаться Вашингтоном.

Примечательно, что северокорейское общество не было официально проинформировано о готовящихся переговорах, что указывает на то, что Ким ведет игру с международным сообществом, а не с внутренней аудиторией.

До сих пор почти все, что известно о готовности КНДР к диалогу с США, поступает от южнокорейских посредников, в основном от директора Управления национальной безопасности Южной Кореи Чун ЭИ-янг, отмечает Asia Times.

Так что же на самом деле задумал Ким Чен Ын?

После четырех дорогостоящих ядерных испытаний с 2012 г. и десятков ракетных пусков, которые были встречены усилением международных санкций, северокорейская экономика находится в крайне тяжелом положении и отчаянно нуждается в средствах для предотвращения полномасштабного коллапса.

Согласно выпущенному в июле 2017 г. докладу ООН в Северной Корее было зафиксировано рекордно низкое количество осадков, что является признаком потенциально острой нехватки продовольствия. Международные санкции, между тем, сделали почти невозможным для Пхеньяна импортировать достаточно топлива для удовлетворения основных потребностей.

Следует напомнить, что в прошлом на переговоры с Западом КНДР толкал главным образом голод в стране.

В октябре 1994 г. США и Северная Корея достигли то, что тогда называлось «согласованными рамками», в которых Пхеньян обязался заморозить и в конечном итоге прекратить свою ядерную программу под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В обмен КНДР обещали западную помощь в строительстве двух легководных ядерных реакторов гражданского назначения и 500 тысяч тонн топлива в год, а также другую помощь, включая продовольственную.

По данным исследовательской службы Конгресса США в период с 1995 г. по 2008 г. Вашингтон предоставил Северной Корее помощи на $1,3 млрд (50% на продовольствие, 40% на энергоресурсы).

Однако, в итоге, мало что вышло из «согласованных рамок», поскольку обещанные легководные реакторы так и не были построены из-за подозрений Запада по поводу истинных намерений Северной Кореи, а программа по предоставлению продовольственной помощи не состоялась на фоне разногласий. Пхеньян, между тем, тайно продолжил свою программу ядерных исследований.

В 2012 г. США и Северная Корея объявили о новом соглашении, известном как «Соглашение високосного дня», так как было подписано 29 февраля в високосный год.

В этой сделке Пхеньян обязался соблюдать мораторий на обогащение урана, ракетные испытания и разрешить международный мониторинг ключевых объектов своей ядерной программы. Взамен США объявили, что предоставят КНДР 240 тыс. тонн продовольственной помощи.

Это соглашение, как и провалившиеся «согласованные рамки», просуществовало не долго. Несколько месяцев спустя США приостановили поставку продовольствия, потому что Северная Корея запустила то, что, по ее утверждению, было спутником, но другие подозревали, что это связано с ее ракетной программой

Помощь в обмен на обещание заморозить разработку ОМП уже давно стали козырем, который Северная Корея достает, а затем прячет в ходе переговоров с США и в целом с Западом.

Трамп признал это 9 октября, когда написал в Twitter: «наша страна имела безуспешные соглашения с Северной Кореей в течение 25 лет, давая миллиарды долларов и ничего не получая взамен. Политика не сработала!»

Учитывая давнюю одержимость Северной Кореи ядерным оружием, кажется маловероятным, что Ким Чен Ын откажется от атомной бомбы в обмен на обещания, которые Трамп может или не сможет сдержать.

Как и раньше, переговоры, скорее всего, будут сосредоточены на том, что нужно Северной Корее здесь и сейчас — деньги, продовольствие и время — а вот ее долгосрочное видение ОМП останется прежним.