Китай, Япония и Австралия вошли в топ 20 стран по атакам ботнетов

России. Южная Корея и Тайвань также входят в топ 20 стран, где в 2017 году наблюдалась наибольшая активность ботнетов. Китай занимает третье место после США

Страны с развивающимися IT технологиями остаются главными средой активности злоумышленников, которые создают ботнеты. Пять стран Азиатско-Тихоокеанского региона вошли в топ 20-ке 2017-го года. А в первой пятерке идут США, Китай, Германия , Россия и Великобритания

В прошлом году Китай, Япония , Южная Корея, Тайвань и Австралия испытали сильнейшую волну атак ботнетов в своей истории. Согласно данным CenturyLink Threat Research Labs, за 2017 год было зафиксировано около 195 тысяч угроз безопасности в день. Исследователи добавили, что ботнеты повредили 104 миллиона новых целей. В их числе были сервера, карманные устройства и другие девайсы с доступом к Интернету.

Злоумышленники, как правило, используют сервера C&C (command-and-control servers) для того, чтобы управлять устройствами ботнетов. Наибольшая активность таких серверов зафиксирована в Китае, Японии, Южной Корее, Индии и Гонконге

Исследователи безопасности CenturyLink сообщают, что зафиксировали более 1.3 миллиардов различных действий в день, связанных с активностью ботов и обращениями к серверам управления. Действия происходили через 114 миллиардов сетевых протоколов NetFlow. Эксперты отследили более 5 тысяч серверов C&C.