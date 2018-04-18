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Китай, Япония и Австралия вошли в топ 20 стран по атакам ботнетов
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Китай, Япония и Австралия вошли в топ 20 стран по атакам ботнетов 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Южная Корея и Тайвань также входят в топ 20 стран, где в 2017 году наблюдалась наибольшая активность ботнетов. Китай занимает третье место после США и России.
Страны с развивающимися IT технологиями остаются главными средой активности злоумышленников, которые создают ботнеты. Пять стран Азиатско-Тихоокеанского региона вошли в топ 20-ке 2017-го года. А в первой пятерке идут США, Китай, Германия, Россия и Великобритания.
В прошлом году Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и Австралия испытали сильнейшую волну атак ботнетов в своей истории. Согласно данным CenturyLink Threat Research Labs, за 2017 год было зафиксировано около 195 тысяч угроз безопасности в день. Исследователи добавили, что ботнеты повредили 104 миллиона новых целей. В их числе были сервера, карманные устройства и другие девайсы с доступом к Интернету.
Злоумышленники, как правило, используют сервера C&C (command-and-control servers) для того, чтобы управлять устройствами ботнетов. Наибольшая активность таких серверов зафиксирована в Китае, Японии, Южной Корее, Индии и Гонконге.
Исследователи безопасности CenturyLink сообщают, что зафиксировали более 1.3 миллиардов различных действий в день, связанных с активностью ботов и обращениями к серверам управления. Действия происходили через 114 миллиардов сетевых протоколов NetFlow. Эксперты отследили более 5 тысяч серверов C&C.
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