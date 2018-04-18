Россия надеется, что идеи лидера КНДР по урегулированию дадут результаты

"Мы рассчитываем, что этот импульс, который руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын дал в своей новогодней речи, а в речи Ким Чен Ына содержались предложения по межкорейскому взаимодействию, продолжится, и он даст конкретные результаты", — сказал дипломат в интервью «Общественному телевидению Приморья».