Ещё
Россия надеется, что идеи лидера КНДР по урегулированию дадут результаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия надеется, что идеи лидера КНДР по урегулированию дадут результаты 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Москва надеется, что предложения лидера КНДР Ким Чен Ына по межкорейскому взаимодействию дадут практические результаты, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Мы рассчитываем, что этот импульс, который руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын дал в своей новогодней речи, а в речи Ким Чен Ына содержались предложения по межкорейскому взаимодействию, продолжится, и он даст конкретные результаты", — сказал дипломат в интервью «Общественному телевидению Приморья».
РИА Новости: последние новости
США ведут прямые переговоры с КНДР на очень высоком уровне, заявил Трамп Индия выразила протест Пакистану из-за недопуска дипломатов к паломникам Бывший премьер Японии ожидает отставки Синдзо Абэ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США разместили в Греции ядерное оружие252
Засосало насмерть52
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1251
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей55
Сын Фриске остался без дома11
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
00:54
«Дуэль» с российской подлодкой скрывает позор британского флота
Войска Армия
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
01:38
США официально отказались от новых санкций
США В мире
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение