Президент Польши выразил готовность вывести польско-китайские отношения на новую ступень

Варшава , 18 апреля / Синьхуа / — Польша уделяет пристальное внимание развитию отношений с Китаем и готова приложить совместные с китайской стороной усилия для вывода отношений всестороннего стратегического партнерства на новую ступень. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда

Принимая в президентской резиденции верительные грамоты от нового посла КНР в Польше Лю Гуанъюаня, А. Дуда отметил, что Китай является важным партнером Польши в Азии. По его словам, Варшава уделяет пристальное внимание развитию отношений с Пекином, активно поддерживает и участвует в реализации инициативы «Пояс и путь», а также готова непрерывно расширять двустороннее деловое сотрудничество в рамках данной инициативы в торгово-экономической и других областях, продолжать обогащать содержание двусторонних отношений и прилагать совместные усилия для вывода отношений всестороннего стратегического партнерства на новую ступень.