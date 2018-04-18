Президент Польши выразил готовность вывести польско-китайские отношения на новую ступень 

Варшава, 18 апреля /Синьхуа/ — Польша уделяет пристальное внимание развитию отношений с Китаем и готова приложить совместные с китайской стороной усилия для вывода отношений всестороннего стратегического партнерства на новую ступень. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда.
Принимая в президентской резиденции верительные грамоты от нового посла КНР в Польше Лю Гуанъюаня, А. Дуда отметил, что Китай является важным партнером Польши в Азии. По его словам, Варшава уделяет пристальное внимание развитию отношений с Пекином, активно поддерживает и участвует в реализации инициативы «Пояс и путь», а также готова непрерывно расширять двустороннее деловое сотрудничество в рамках данной инициативы в торгово-экономической и других областях, продолжать обогащать содержание двусторонних отношений и прилагать совместные усилия для вывода отношений всестороннего стратегического партнерства на новую ступень.
Лю Гуанъюань, в свою очередь, заявил, что Китай придает большое внимание связям между Пекином и Варшавой и рассматривает Польшу в качестве важного партнера по сотрудничеству в Центральной и Восточной Европе и в Европейском союзе /ЕС/. КНР готова приложить совместные с польской стороной усилия для укрепления сопряжения стратегий в рамках «Пояса и пути», а также для поддержания и развития сотрудничества Китая со странами Центральной и Восточной Европы. —0—