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Южная Корея поддержала предложение КНДР заключить мирный договор
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Южная Корея поддержала предложение КНДР заключить мирный договор 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал предложение КНДР заключить договор о мире вместо действующего уже на протяжении 65 лет соглашения о перемирии. Как передает агентство Reuters, главным условием для этого Сеул называет отказ Пхеньяна от ядерной программы.
"Нужно положить конец длящемуся 65 лет режиму перемирия. Мы должны стремиться к тому, чтобы подписать мирный договор после объявления о прекращении войны", — заявил лидер РК. По его словам, Северная Корея готова отказаться от ядерной программы. Это, в свою очередь, откроет возможность не только для мирного соглашения, но и международной экономической помощи Пхеньяну.
"Власти КНДР не поставили никаких условий, которые США не могут принять, например, вывод американских войск из Южной Кореи. Все, чего они хотят, — это отказ от враждебной политики в отношении Северной Кореи и гарантии безопасности", — отметил президент Южной Кореи.
"Саммит, который состоится 27 апреля, должен стать хорошим началом, и диалог между двумя Кореями, вероятно, будет продолжаться после того, как мы увидим результаты встречи лидеров КНДР и Соединенных Штатов", — считает Мун Чжэ Ин.
Ранее начальник Управления национальной безопасности при южнокорейском президенте Чон Ый Ен также заявил, что Сеул и Вашингтон могут подписать мирное соглашение с Пхеньяном, если он полностью откажется от своей ядерной программы.
Напомним, после Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и Южная Корея формально находятся в состоянии войны. Северная Корея неоднократно предлагала Вашингтону, чьи военные базы находятся в Южной Корее, подписать мирный договор, если США откажутся от проведения в будущем всех военных маневров и других враждебных действий. Однако на каждое предложение Пхеньян получал отказ. Несмотря на отсутствие мирного договора, в 1992 году между двумя корейскими государствами вступило в силу «Соглашение о примирении, взаимном ненападении, обменах и сотрудничестве».
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