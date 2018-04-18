Ещё
На юго-западе Китая ликвидирован подпольный «военный завод», изготовивший за восемь месяцев 700 тыс. пуль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды

На юго-западе Китая ликвидирован подпольный «военный завод», изготовивший за восемь месяцев 700 тыс. пуль 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хэфэй, 18 апреля /Синьхуа/ — Крупный подпольный «военный завод» был ликвидирован в провинции Юньнань на юго-западе Китая, на котором за восемь месяцев было изготовлено более 700 тысяч свинцовых пуль. Покупатели продукции находились примерно в 30 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая, а целая цепь купли-продажи действовала тайно и высокоэффективно. Об этом заявила на днях китайская полиция.
В июле 2017 года полиция уезда Ханьшань города Мааньшань провинции Аньхой /Восточный Китай/ в ходе расследования дела о нелегальной массовой азартной игре случайно обнаружила у одного из подозреваемых пневматическое ружье. Во время допроса владелец ружья признался, что покупал пули через мессенджер Вичат у односельчанина, который заказывал «товары» через интернет у других посредников. Благодаря проверке около тысячи логистических квитанций полиции стало известно, что главный пункт отправки пуль находился в Чусюн-Ийском автономном округе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/.
8 сентября 2017 года полиция задержала в одном из сдаваемых в аренду домов в Чусюн-Ийском автономном округе 6 подозреваемых и обнаружила более 5 тысяч пуль, после чего ликвидировала мастерскую по их изготовлению, находившейся в 20 км от указанного дома в труднодоступном месте. Там также было изъято свыше 5 тысяч готовых пуль, 70 кг сырья в виде свинцовой проволоки и производственное оборудование.
По состоянию на 13 апреля 2018 года все 30 фигурантов уже были переданы органам прокуратуры. В частности, главарь по фамилии Ху был приговорен судом к тюремному заключению сроком 7-10 лет. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с переизбранием президентом Азербайджана В Китае отмечают традиционный праздник Саньюэсань Разноцветное море тюльпанов в Яньчэне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях793
Засосало насмерть28
Нападение на школу произошло в Башкирии192
Израиль готовит атаку на Т-48
Украинские моряки пригрозили Порошенко384
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
01:00
Рапунцель приняла сторону мужа в конфликте
Шоу-бизнес
00:52
Ведущая «Дома-2» готова уйти с проекта
Шоу-бизнес
02:51
Кобзона похоронят рядом с матерью
Шоу-бизнес
00:18
Проклова встала на защиту Рудковской
Шоу-бизнес
03:52
Жасмин призналась в болезненной страсти
Шоу-бизнес
03:55
Ксенофонтова отсудила у экс-мужа дочь
Шоу-бизнес
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение