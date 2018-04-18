На юго-западе Китая ликвидирован подпольный «военный завод», изготовивший за восемь месяцев 700 тыс. пуль

Хэфэй, 18 апреля / Синьхуа / — Крупный подпольный «военный завод» был ликвидирован в провинции Юньнань на юго-западе Китая , на котором за восемь месяцев было изготовлено более 700 тысяч свинцовых пуль. Покупатели продукции находились примерно в 30 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая, а целая цепь купли-продажи действовала тайно и высокоэффективно. Об этом заявила на днях китайская полиция.

В июле 2017 года полиция уезда Ханьшань города Мааньшань провинции Аньхой /Восточный Китай/ в ходе расследования дела о нелегальной массовой азартной игре случайно обнаружила у одного из подозреваемых пневматическое ружье. Во время допроса владелец ружья признался, что покупал пули через мессенджер Вичат у односельчанина, который заказывал «товары» через интернет у других посредников. Благодаря проверке около тысячи логистических квитанций полиции стало известно, что главный пункт отправки пуль находился в Чусюн-Ийском автономном округе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/.

8 сентября 2017 года полиция задержала в одном из сдаваемых в аренду домов в Чусюн-Ийском автономном округе 6 подозреваемых и обнаружила более 5 тысяч пуль, после чего ликвидировала мастерскую по их изготовлению, находившейся в 20 км от указанного дома в труднодоступном месте. Там также было изъято свыше 5 тысяч готовых пуль, 70 кг сырья в виде свинцовой проволоки и производственное оборудование.