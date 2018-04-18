Почти на 14% вырос турпоток из России в Южную Корею в январе-марте

Турпоток из России Южную Корею вырос почти на 14% в январе-марте 2018 г. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные национального офиса по туризму Республики Кореи в России (НОТК).

«Как рассказали «Вестнику АТОР» в московском представительстве НОТК, по предварительным данным за первые три месяца 2018 г. Корею посетили более 68 тыс. российских туристов, что на 13,6% больше, чем за тот же период прошло года. Россиян, в том числе, интересовало и олимпийское наследие Кореи: в феврале турпоток из РФ показал рост на 17,4% (21 тыс. туристов из РФ.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличения количества российских прибытий ждут в апреле, когда в Корее наступает пора цветения вишни (поткотт). Надеются в НОТК и на интерес российских туристов к своей стране в летнем сезоне.

«В ближайшие месяцы активно продвигаем летний отдых на море, совмещенный с экскурсионной программой. Российские туристы пока мало знают о возможностях пляжного отдыха в стране, так что мы постараемся показать Корею с новой стороны. Это, прежде всего, Пусан — морская столица Кореи, а также постолимпийская провинция Канвондо — приморский город Каннын и в целом Восточное побережье. Там очень красивая природа, потрясающе чистое море и множество возможностей для летнего отдыха», — рассказали в московском представительстве НОТК.

Информацию о спросе на туры в Южную Корею подтверждают туроператоры, работающие на направлении, добавили в АТОР.