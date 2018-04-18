Встречу лидеров Юга и Севера Кореи покажут в прямом эфире

Южная и Северная Корея договорились, что основные моменты встречи лидеров двух стран 27 апреля будут транслироваться на весь мир в прямом эфире. Об этом заявили в администрации президента Республики Корея (РК), комментируя итоги очередных консультаций по подготовке саммита.

"В ходе прошедшего в Пханмунчжоме второго раунда консультаций, где обсуждались вопросы протокола, обеспечения безопасности и освещения саммита в СМИ, стороны смогли прийти к взаимопониманию в рамках общего подхода", — заявил сегодня в ходе брифинга для журналистов один из представителей администрации президента РК Квон Хёк Ки.

Он сказал, что не может пока говорить обо всех подробностях, но уже сейчас известно, что Юг и Север согласились вести прямую трансляцию на весь мир как минимум основных символических значимых моментов встречи президента РК Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына

"Мы решили показывать всему миру в прямом эфиру основные моменты встречи, начиная буквально от первого рукопожатия между главами государств", — добавил Квон.

В южнокорейских СМИ, которые встретили это заявление с большой радостью, предположили, что трансляция начнется с момента подхода главы КНДР Ким Чен Ына к межкорейской границе в Пханмунчжоме, ее пересечения, рукопожатия с Мун Чжэ Ином и совместной прогулки непосредственно к месту саммита — «Дому мира», расположенного на южнокорейской стороне в нескольких сотен метрах от границы.

В администрации президента РК подчеркнули, что конкретные детали еще предстоит согласовать, но основное решение по поводу прямой трансляции уже принято.