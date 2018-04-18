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Встречу лидеров Юга и Севера Кореи покажут в прямом эфире
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Встречу лидеров Юга и Севера Кореи покажут в прямом эфире 

Российская Газета 1 час назад
Южная и Северная Корея договорились, что основные моменты встречи лидеров двух стран 27 апреля будут транслироваться на весь мир в прямом эфире. Об этом заявили в администрации президента Республики Корея (РК), комментируя итоги очередных консультаций по подготовке саммита.
"В ходе прошедшего в Пханмунчжоме второго раунда консультаций, где обсуждались вопросы протокола, обеспечения безопасности и освещения саммита в СМИ, стороны смогли прийти к взаимопониманию в рамках общего подхода", — заявил сегодня в ходе брифинга для журналистов один из представителей администрации президента РК Квон Хёк Ки.
Он сказал, что не может пока говорить обо всех подробностях, но уже сейчас известно, что Юг и Север согласились вести прямую трансляцию на весь мир как минимум основных символических значимых моментов встречи президента РК Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Мы решили показывать всему миру в прямом эфиру основные моменты встречи, начиная буквально от первого рукопожатия между главами государств", — добавил Квон.
В южнокорейских СМИ, которые встретили это заявление с большой радостью, предположили, что трансляция начнется с момента подхода главы КНДР Ким Чен Ына к межкорейской границе в Пханмунчжоме, ее пересечения, рукопожатия с Мун Чжэ Ином и совместной прогулки непосредственно к месту саммита — «Дому мира», расположенного на южнокорейской стороне в нескольких сотен метрах от границы.
В администрации президента РК подчеркнули, что конкретные детали еще предстоит согласовать, но основное решение по поводу прямой трансляции уже принято.
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