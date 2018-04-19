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Россия готова способствовать реализации межкорейских договоренностей
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Россия готова способствовать реализации межкорейских договоренностей 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва готова способствовать реализации межкорейских договоренностей, если об этом попросят партнеры из КНДР и Южной Кореи, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается предполагаемой повестки дня саммита, а именно перспектив возобновления межкорейского сотрудничества, то приветствовали бы такие договоренности и были бы готовы способствовать их реализации в случае обращения корейских партнеров", — заявила она во время брифинга.
В настоящее время идет подготовка к проведению 27 апреля встречи в демилитаризованной зоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
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