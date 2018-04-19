Россия готова способствовать реализации межкорейских договоренностей

"Что касается предполагаемой повестки дня саммита, а именно перспектив возобновления межкорейского сотрудничества, то приветствовали бы такие договоренности и были бы готовы способствовать их реализации в случае обращения корейских партнеров", — заявила она во время брифинга.