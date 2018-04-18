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Производство засоленных утиных яиц в провинции Цзянсу
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Производство засоленных утиных яиц в провинции Цзянсу 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Янчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — производство засоленных утиных яиц в городском уезде Гаою городского округа Янчжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Юй Син  Янчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — производство засоленных утиных яиц в городском уезде Гаою городского округа Янчжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Юй Син  Янчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — производство засоленных утиных яиц в городском уезде Гаою городского округа Янчжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Юй Син  Янчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — производство засоленных утиных яиц в городском уезде Гаою городского округа Янчжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Юй Син  Янчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — производство засоленных утиных яиц в городском уезде Гаою городского округа Янчжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Юй Син
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