Производство засоленных утиных яиц в провинции Цзянсу 

Янчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — производство засоленных утиных яиц в городском уезде Гаою городского округа Янчжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Юй Син Янчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — производство засоленных утиных яиц в городском уезде Гаою городского округа Янчжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Юй Син Янчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — производство засоленных утиных яиц в городском уезде Гаою городского округа Янчжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Юй Син Янчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — производство засоленных утиных яиц в городском уезде Гаою городского округа Янчжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Юй Син Янчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — производство засоленных утиных яиц в городском уезде Гаою городского округа Янчжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Юй Син