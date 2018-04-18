Чжэнчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — строительство моста через реку Хуанхэ в Чжэнчжоу /провинция Хэнань, Центральный Китай/. Мост является частью ВСЖД, которая соединяет Чжэнчжоу с городом Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Мост должен быть достроен в апреле 2020 года. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян Чжэнчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — строительство моста через реку Хуанхэ в Чжэнчжоу /провинция Хэнань, Центральный Китай/. Мост является частью ВСЖД, которая соединяет Чжэнчжоу с городом Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Мост должен быть достроен в апреле 2020 года. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян Чжэнчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — строительство моста через реку Хуанхэ в Чжэнчжоу /провинция Хэнань, Центральный Китай/. Мост является частью ВСЖД, которая соединяет Чжэнчжоу с городом Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Мост должен быть достроен в апреле 2020 года. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян Чжэнчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — строительство моста через реку Хуанхэ в Чжэнчжоу /провинция Хэнань, Центральный Китай/. Мост является частью ВСЖД, которая соединяет Чжэнчжоу с городом Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Мост должен быть достроен в апреле 2020 года. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян Чжэнчжоу, 17 апреля /Синьхуа/ — На фото — строительство моста через реку Хуанхэ в Чжэнчжоу /провинция Хэнань, Центральный Китай/. Мост является частью ВСЖД, которая соединяет Чжэнчжоу с городом Цзинань /провинция Шаньдун, Восточный Китай/. Мост должен быть достроен в апреле 2020 года. Фотографии Синьхуа/Чжу Сян